नीला ड्रम केस: मुस्कान-साहिल की जेल अलग करने की मांग, सौरभ की मां का गंभीर आरोप; सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी

जेल अधीक्षक से मुलाकात कर उठाई अलग जेल की मांग

सौरभ की मां रेनू देवी और कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित ने मुस्कान और साहिल को अलग-अलग जेल में रखने की मांग की। इस संबंध में उन्होंने वरिष्ठ जेल अधीक्षक से मुलाकात की। हालांकि, जेल प्रशासन की ओर से इस मांग पर क्या निर्णय लिया गया, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।



बड़े बेटे के एक्सीडेंट को लेकर लगाया आरोप

रेनू देवी ने आरोप लगाया कि मुस्कान और साहिल के परिवार के लोग एकजुट होकर उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके बड़े बेटे राहुल उर्फ बबलू का एक्सीडेंट कराया गया, जिसमें उसे काफी चोटें आई हैं। ये आरोप रेनू देवी ने लगाए हैं। घटना के संबंध में स्वतंत्र पुष्टि की जानकारी उपलब्ध नहीं है।