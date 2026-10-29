नीला ड्रम केस: मुस्कान-साहिल की जेल अलग करने की मांग, सौरभ की मां का गंभीर आरोप; सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी
मेरठ में सौरभ की मां रेनू देवी और कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित ने मुस्कान और साहिल की जेल अलग करने की मांग को लेकर जेल अधीक्षक से मुलाकात की। रेनू देवी ने बड़े बेटे के एक्सीडेंट को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं।
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मेरठ के सौरभ हत्याकांड में आरोपी मुस्कान और साहिल को अलग-अलग जेल में रखने की मांग उठी है। सौरभ की मां रेनू देवी कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित और परिवार की एक अन्य सदस्य के साथ चौधरी चरण सिंह जिला कारागार पहुंचीं और वरिष्ठ जेल अधीक्षक से मुलाकात की। इस दौरान रेनू देवी ने अपने बड़े बेटे के एक्सीडेंट को लेकर गंभीर आरोप लगाए।
मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड में आरोपी मुस्कान और साहिल को अलग-अलग जेल में रखने की मांग को लेकर सौरभ की मां रेनू देवी और कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित चौधरी चरण सिंह जिला कारागार पहुंचीं। उनके साथ सौरभ की बुआ भी थीं। तीनों ने वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा से मुलाकात कर अपनी मांग रखी।
इस दौरान रेनू देवी ने आरोप लगाया कि मुस्कान और साहिल के परिवार के लोग एकजुट होकर उनके परिवार को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने अपने बड़े बेटे राहुल उर्फ बबलू का एक्सीडेंट कराने का आरोप भी लगाया।
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जेल अधीक्षक से मुलाकात कर उठाई अलग जेल की मांग
सौरभ की मां रेनू देवी और कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित ने मुस्कान और साहिल को अलग-अलग जेल में रखने की मांग की। इस संबंध में उन्होंने वरिष्ठ जेल अधीक्षक से मुलाकात की। हालांकि, जेल प्रशासन की ओर से इस मांग पर क्या निर्णय लिया गया, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।
बड़े बेटे के एक्सीडेंट को लेकर लगाया आरोप
रेनू देवी ने आरोप लगाया कि मुस्कान और साहिल के परिवार के लोग एकजुट होकर उन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके बड़े बेटे राहुल उर्फ बबलू का एक्सीडेंट कराया गया, जिसमें उसे काफी चोटें आई हैं। ये आरोप रेनू देवी ने लगाए हैं। घटना के संबंध में स्वतंत्र पुष्टि की जानकारी उपलब्ध नहीं है।
कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित ने कहा कि यदि मुस्कान और साहिल हाईकोर्ट जाते हैं तो वह सुप्रीम कोर्ट जाकर दोनों के लिए फांसी की सजा की मांग करेंगी। उन्होंने मामले में आगे कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही।
सौरभ हत्याकांड में आरोपियों की कानूनी कार्रवाई और जेल में अलग रखने की मांग को लेकर परिवार की ओर से यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पर नजर बनी हुई है। जेल प्रशासन और पुलिस की ओर से आरोपों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने पर स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।