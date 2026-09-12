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मेरठ: पैर में गोली मत मारना... गलती हो गई, स्क्रैप कारोबारी पर फायरिंग का आरोपी खुद एसएसपी ऑफिस पहुंचा

Sat, 12 Sep 2026 03:05 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Sat, 12 Sep 2026 03:05 PM IST
सार

पैर में गोली मत मारना... गलती हो गई, स्क्रैप कारोबारी पर फायरिंग का आरोपी खुद एसएसपी ऑफिस पहुंचा, 24 लाख के विवाद में चली थीं गोलियां

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Meerut Firing Case: Accused Walks into SSP Office, Says “Don’t Shoot My Leg”, 24-Lakh Dispute Behind Attack
एसएसपी दफ्तर पहुंचा आरोपी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मेरठ के लोहियानगर थाना क्षेत्र के न्यू इस्लामनगर में स्क्रैप कारोबारी पर हुई फायरिंग के मामले में शनिवार सुबह नया मोड़ आ गया। घटना का आरोपी रवीश खुद एसएसपी कार्यालय पहुंच गया। पुलिसकर्मियों को सामने देखते ही उसने कहा, "गलती हो गई, पैर में गोली मत मारना।" इसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी।

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जुमे की नमाज से लौटते समय कारोबारी पर हुई थी फायरिंग
अलीबाग कॉलोनी निवासी सोनू मलिक ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। तहरीर के अनुसार, शुक्रवार दोपहर जुमे की नमाज पढ़कर लौट रहे उसके भाई और स्क्रैप कारोबारी हारून पर पिस्टल से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। गोली लगने से हारून गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है।
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24 लाख रुपये के लेनदेन का विवाद
पुलिस के अनुसार, शुरुआती जांच में वारदात के पीछे कमेटी के 24 लाख रुपये के लेनदेन का विवाद सामने आया है। आरोप है कि इसी विवाद को लेकर रवीश ने परिवार के लोगों के साथ मिलकर हारून पर हमला किया। हमलावरों ने कई राउंड फायर किए, जिसमें तीन गोलियां हारून को लगीं। घटना के बाद से पुलिस आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही थी।

खुद एसएसपी कार्यालय पहुंचा रवीश
पुलिस की तलाश के बीच शनिवार सुबह रवीश खुद एसएसपी कार्यालय पहुंच गया। पुलिसकर्मियों को देखते ही उसने पैर में गोली नहीं मारने की गुहार लगाई और अपनी गलती स्वीकार करने की बात कही। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस उससे घटना में शामिल अन्य लोगों और वारदात की पूरी जानकारी जुटाने का प्रयास कर रही है।

पांच लोगों के खिलाफ दर्ज है प्राथमिकी
तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी इरशाद, रवीश, फिरोज, शबाना और बशीर के खिलाफ जानलेवा हमले समेत संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। एसएसपी बीबीजीटीएस मूर्ति का कहना है कि आरोपी से पूछताछ के आधार पर घटना में शामिल अन्य आरोपियों की भूमिका स्पष्ट की जाएगी।

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