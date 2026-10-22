मेरठ: होटल में प्रेमी के साथ पहुंची युवती, जानकार ने देखकर कर दिया फोन; परिजनों ने आकर किया हंगामा

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गंगानगर एन ब्लॉक स्थित एक होटल में परिजनों ने युवती को उसके प्रेमी के साथ पकड़ लिया। होटल पर हंगामे की सूचना पर गंगानगर थाना पुलिस पहुंची और परिजनों को समझाया। इसके बाद दोनों को परिजनों के हवाले कर दिया गया।

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नौचंदी थाना क्षेत्र निवासी युवक का कसेरूबक्सर निवासी रिश्तेदार युवती से प्रेम-प्रसंग चल रहा है। बृहस्पतिवार को वह युवती को लेकर गंगानगर एल ब्लॉक स्थित होटल पहुंचा। होटल में जाते हुए किसी जानकार ने युवती को देख लिया और उसके परिजनों को सूचना दे दी। कुछ ही देर में युवती के परिजन होटल पर पहुंच गए और हंगामा कर दिया।

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हंगामे की सूचना पर गंगानगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने परिजनों को समझाया। पुलिस ने युवक के परिजनों को भी मौके पर बुलाया। पुलिस ने दोनों को परिजनों के सुपुर्द कर दिया। वहीं, होटल संचालक को चेतावनी दी। इस मामले में सीओ सदर देहात सुधीर सिंह ने बताया कि सूचना पर थाना पुलिस पहुंची थी। परंतु परिजनों ने तहरीर नहीं दी है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।



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क्षेत्र में करीब 60 होटल, संचालकों को दिए थे नोटिस

करीब डेढ़ माह पूर्व गंगानगर थाना इंस्पेक्टर विनय कुमार ने क्षेत्र के होटल संचालकों के साथ बैठक की थी। इसमें करीब 40 होटल संचालकों को असामाजिक कृत्य पर कार्रवाई की चेतावनी दी थी। वहीं, सभी होटल संचालकों को नोटिस दिए गए थे। पुलिस की चेतावनी के बाद भी आएदिन होटलों से इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं।