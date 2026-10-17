मवाना समाधान दिवस: 45 में से 5 शिकायतें निपटीं

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राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के जिलाध्यक्ष दिनेश प्रधान के नेतृत्व में किसानों ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने उच्च न्यायालय के आदेशानुसार 14 दिन से अधिक विलंबित गन्ना भुगतान पर 15 फीसदी ब्याज दिलाने की मांग की। किसानों ने पेराई सत्र शुरू होने से पूर्व गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल घोषित करने की भी मांग रखी। जयसिंहपुर की राजेश ने गाजियाबाद निवासी व्यक्ति पर फर्जी चेक के जरिये कृषि भूमि का बैनामा कराने का आरोप लगाया। उन्होंने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की। सिखैड़ा निवासी सचिन नागर ने ग्राम समाज की सरकारी भूमि पर रिलायंस जियो का टावर लगाने की शिकायत की। उन्होंने गलत खसरा दर्शाकर किराया हड़पने और धारा-67 के तहत कार्रवाई की मांग की।मांगेराम मित्तल ने जर्जर बिजली के खंभे हटवाने की गुहार लगाई। सतीश दूधली खादर ने पशु चोरी में हस्तिनापुर पुलिस से कार्रवाई की मांग की। सलमान ने पुस्तकालय में प्रवेश रोकने की शिकायत की। विजयपाल ने चकरोड काटने और बिजेंद्र बस्तौरा नारंग ने प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित प्रार्थना पत्र सौंपा।