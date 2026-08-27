Meerut News: लोहियानगर पुलिस ने ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले दो बदमाश दबोचे
मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 09:05 PM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 09:05 PM IST
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मेरठ। लोहियानगर पुलिस ने अल्लीपुर में अल-अयूब फैक्टरी के पास स्थापित सरकारी विद्युत ट्रांसफार्मर से सामान चोरी करने वाले दो आरोपी 100 फुटा रोड लोहिय नगर निवासी आसिफ और खारी कुआं सरधना निवासी शहजाद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ट्रांसफार्मर से चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया है। एक आॅटो भी पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लिया है। संवाद
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