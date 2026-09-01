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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Life-threatening attack on student; demand for legal action by police.

Meerut News: छात्र पर जानलेवा हमला, पुलिस से कानूनी कार्रवाई की मांग

Tue, 01 Sep 2026 10:25 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 10:25 PM IST
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Life-threatening attack on student; demand for legal action by police.
मवाना। फलावदा रोड स्थित इंटर कॉलेज के कक्षा 11वीं के छात्र रिहान पर स्कूल से घर लौटते समय रास्ते में जानलेवा हमला किए जाने की शिकायत मवाना थाने में की है। गांव खालिदपुर निवासी शबनम ने तहरीर में बताया कि 31 अगस्त को छुट्टी के बाद जब उनका बेटा मुबारिकपुर रोड से घर लौट रहा था, तभी रास्ते में पहले से घात लगाकर बैठे कुछ युवकों ने तमंचे और चाकू के बल पर उसके साथ जमकर मारपीट की। पीड़ित छात्र ने घर पहुंचकर बताया कि गांव के ही युवक और उसके छह अन्य साथियों ने वारदात को अंजाम दिया। डरे-सहमे पीड़ित परिवार ने थाने को शिकायत सौंपकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने और छात्र की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की गुहार लगाई है। पीड़ित पक्ष ने मारपीट करते हुए का वीडियो भी पुलिस को सौंपा है। सीओ पंकज लवानिया का कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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