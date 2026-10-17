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कर्मभूमि में धर्म जुड़ने से सफल होता है जीवन : सौरभ सागर

Sat, 17 Oct 2026 05:38 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 05:38 PM IST
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Life becomes successful when 'dharma' (righteousness/duty) is integrated into one's field of action: Saurabh Sagar
- कमला नगर जैन मंदिर में आदिनाथ से वासुपूज्य भगवान तक अर्घ्य अर्पित किए
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माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। कमला नगर स्थित जैन मंदिर में चल रहे पांच दिवसीय वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव में शनिवार को भगवान आदिनाथ से भगवान वासुपूज्य तक अर्घ्य समर्पित किए गए। इस दौरान आचार्य सौरभ सागर महाराज ने प्रवचन में भगवान ऋषभदेव के योगदान और धर्म के महत्व पर प्रकाश डाला।
आचार्य ने कहा कि भोगभूमि से कर्मभूमि तक की यात्रा में भगवान ऋषभदेव का अतुलनीय योगदान रहा। जब मनुष्य का जीवन भोगभूमि से कर्मभूमि में परिवर्तित हुआ। तब तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान ने मानव समाज को आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए असि, मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्पकला का ज्ञान दिया। इससे समाज में कर्म, पुरुषार्थ और व्यवस्थित जीवन की परंपरा का सूत्रपात हुआ।
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उन्होंने कहा कि जब कर्मभूमि में धर्म जुड़ जाता है तो जीवन सफल हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को 24 घंटे में से कम से कम 24 मिनट प्रभु की आराधना के लिए अवश्य निकालने चाहिए। स्वाध्याय और सत्संग से जीवन में मर्यादा आती है और व्यक्ति का आचरण बेहतर होता है। समारोह में प्रेमचंद सब्जी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष राकेश जैन एवं मुकेश जैन ने सांसद डॉ. राजकुमार सांगवान का स्वागत किया। सांसद ने कहा कि वह जैन धर्म के सिद्धांतों से बहुत प्रभावित हैं।
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कार्यक्रम में चित्र का अनावरण बल्लू कुमार और प्रदीप कुमार सराफ ने किया। शांतिधारा करने का सौभाग्य विपिन जैन, संजीव जैन और मनीष जैन को प्राप्त हुआ। रात्रि में पंकज जैन और सार्थक जैन के परिवार ने महाआरती की। इसके बाद जबलपुर से आईं संगीतकार प्रीति जैन ने भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। आयोजन में चेयरमैन वीरेंद्र जैन, चिन्मय, उत्कर्ष, प्रतीक, ऋषभ सर्राफ, अभिनव, संजय कलश, संजीव, प्रदीप, आलोक, अजय, विपिन, राजकुमार सहित अन्य मौजूद रहे।
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