Meerut News: कुंवर बासित अली ने संभाला पदभार
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: मेरठ ब्यूरो Updated Tue, 25 Aug 2026 05:59 PM IST
विज्ञापन
मेरठ। कुंवर बासित अली ने सोमवार को दिल्ली में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया। मेरठ के कार्यकर्ता दिल्ली जाकर कार्यक्रम में शामिल हुए। बासित अली ने कहा कि भाजपा सरकार में अल्पसंख्यकों के हित के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चल रही है। अल्पसंख्यक वर्ग के बीच अब भाजपा अछूत नहीं है। पदभार कार्यक्रम में अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता एवं समर्थक इकट्ठा हुए। मेरठ से पश्चिम उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष दिलशाद चौहान, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी नासिर सैफी, परवेज सैफी, राशिद मेवाती, महबूब खान, आसिफ सैफी, अनस सिद्दीकी, नदीम उर रहमान, शाहिद बुढ़ाना आदि उपस्थित रहे। संवाद
विज्ञापन