फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Kunwar Basit Ali assumed charge.

Meerut News: कुंवर बासित अली ने संभाला पदभार

Tue, 25 Aug 2026 05:59 PM IST
मेरठ ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ Published by: मेरठ ब्यूरो Updated Tue, 25 Aug 2026 05:59 PM IST
विज्ञापन
Kunwar Basit Ali assumed charge.
कुंवर बासित अली। - फोटो : अमर उजाला
मेरठ। कुंवर बासित अली ने सोमवार को दिल्ली में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया। मेरठ के कार्यकर्ता दिल्ली जाकर कार्यक्रम में शामिल हुए। बासित अली ने कहा कि भाजपा सरकार में अल्पसंख्यकों के हित के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चल रही है। अल्पसंख्यक वर्ग के बीच अब भाजपा अछूत नहीं है। पदभार कार्यक्रम में अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता एवं समर्थक इकट्ठा हुए। मेरठ से पश्चिम उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष दिलशाद चौहान, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी नासिर सैफी, परवेज सैफी, राशिद मेवाती, महबूब खान, आसिफ सैफी, अनस सिद्दीकी, नदीम उर रहमान, शाहिद बुढ़ाना आदि उपस्थित रहे। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed