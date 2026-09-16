Meerut News: ऊंची कूद में मेरठ के कार्तिक ने रजत पदक जीता

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मेरठ। देहरादून में चल रही 37वीं नॉर्थ जोन जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में बुधवार को भी मेरठ के कार्तिक ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने ऊंची कूद में रजत पदक प्राप्त कर मेरठ का नाम रोशन किया।प्रतियोगिता का आयोजन 14 से 16 सितंबर तक किया जा रहा है। मंगलवार को मेरठ के खिलाड़ियों ने चार पदक जीते थे। इसमें वैभव ने 400 मीटर में रजत पदक, सागर ने 100 मीटर में स्वर्ण पदक, मुस्कान ने 100 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य और राशि ने 600 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। बुधवार को मेरठ के कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रशिक्षण लेने वाले कार्तिक सैनी ने ऊंची कूद में रजत पदक जीता। उन्होंने अंडर-20 वर्ग में प्रतिभाग करते हुए 1.99 मीटर ऊंची कूद लगाई और दूसरा स्थान प्राप्त किया।इस मौके पर क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी जितेंद्र यादव और कोच गौरव त्यागी ने सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। गौरव ने बताया कि कार्तिक पिछले कई वर्ष से यहां स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रशिक्षण ले रहा है। वह कई प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर मेरठ का नाम रोशन कर चुका है। उन्होंने बताया कि मेरठ में एथलेटिक्स में लगातार खिलाड़ी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। वर्तमान में भी 400 से अधिक एथलीट यहां तैयारी कर रहे हैं।