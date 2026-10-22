Meerut News: ज्योति धामा ने छात्र-छात्राओं को अपने अनुभव बताए

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ज्योति धामा ने छात्र-छात्राओं को अपनी सफलता का सफर और संघर्ष के अनुभव बताए। उन्होंने विद्यार्थियों को जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर कठिन परिश्रम, समय का पालन और लगन से उसे हासिल करने को कहा। धामा ने बताया कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। निरंतर मेहनत और अनुशासन से ही व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। उन्होंने यूपीपीसीएस परीक्षा में 19वीं रैंक हासिल की थी। अध्यक्षता अमर सिंह और संचालन प्रधानाचार्य पंकज चौहान ने किया। इस अवसर पर रविंद्र कुमार, इंद्रजीत शर्मा, सोमनाथ पपनेजा, दीपक कुमार, आदेश कुमार, नरेंद्र कुमार, कर्णपाल, अनुज शर्मा आदि रहे।

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हस्तिनापुर। कस्बे के सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में बृहस्पतिवार को आयोजित कार्यक्रम में पूर्व छात्रा एवं एसडीएम ज्योति धामा मुख्य अतिथि रहीं। विशिष्ट अतिथि विद्यासागर जैन रहे।