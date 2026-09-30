परिणाम में संतोष रखना चाहिए : सौरभ सागर

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माई सिटी रिपोर्टरमेरठ। जैन बोर्डिंग हाउस रेलवे रोड में वर्षायोग में आचार्य सौरभ सागर के सानिध्य में बुधवार को गुरु भक्ति और शंका समाधान कार्यक्रम हुए। प्रवचन में आचार्य सौरभ सागर ने कहा कि भागने वाले व्यक्ति को कभी संतुष्टि नहीं मिलती, जबकि थमकर चलने वाला व्यक्ति असंतुष्ट नहीं होता। प्रयास में अपना शत-प्रतिशत देने के बाद परिणाम में सदैव संतोष रखना चाहिएसुबह छह बजे गुरु भक्ति, दोपहर तीन बजे शंका समाधान और शाम 6:30 बजे सायंकालीन गुरु भक्ति में श्रद्धालुओं ने आचार्य श्री की चरण वंदना कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान मेरठ और बाहर से आए जैन चिकित्सकों ने आचार्य श्री के दर्शन कर चरण वंदना की और श्रीफल अर्पित कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। चिकित्सकों ने आचार्य श्री से विभिन्न विषयों पर चर्चा भी की।श्री पुष्प वर्षा योग समिति मेरठ महानगर के चेयरमैन सुरेश जैन रितुराज ने बताया कि बृहस्पतिवार को आचार्य श्री का जैन बोर्डिंग हाउस से थापर नगर जैन मंदिर के लिए मंगल विहार होगा। थापर नगर जैन मंदिर में आचार्य श्री का एक से तीन अक्टूबर तक तीन दिन प्रवास रहेगा।कार्यक्रम में सुरेंद्र कुमार जैन, अनिल जैन कक्कू, प्रेम चंद जैन, रितेश जैन, संजय जैन धम्मो, वीरेंद्र जैन, विनोद जैन, अनिल जैन बर्फ खाने वाले, श्रीकिशन जैन, रामेंद्र जैन, प्रमोद जैन, विजय जैन, राकेश जैन धीरज, अनिल जैन दास आदि मौजूद रहे।