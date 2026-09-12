Meerut News: महारानी अबक्का के नाम पर होगा जैन महिला सम्मेलन

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जैन समाज की राजनीति में भागीदारी और तीर्थों की सुरक्षा पर होगा मंथनमाई सिटी रिपोर्टरमेरठ। भारतीय जैन मिलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर सुरेश जैन ऋतुराज ने घोषणा की है। 27 सितंबर को महावीर जयंती भवन, शारदा रोड पर महारानी अबक्का चोयता महिला सम्मेलन आयोजित होगा। यह सम्मेलन आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में किया जाएगा।सम्मेलन में मेरठ के साथ बड़ौत, बागपत, खेकड़ा, सरधना, हापुड़, बुलंदशहर और मोदीनगर सहित विभिन्न क्षेत्रों से हजारों महिलाओं के शामिल होने की संभावना है। शनिवार को जैन धर्मशाला रेलवे रोड पर सम्मेलन की तैयारी के लिए एक लेखा बैठक हुई। मुख्य अतिथि वीर सुरेश जैन ऋतुराज ने महारानी अबक्का को जैन समाज की वीरांगना और स्वतंत्रता सेनानी बताया। उन्होंने लंबे समय तक पुर्तगालियों के खिलाफ संघर्ष किया था। उनकी वीरता से प्रेरणा लेकर जैन समाज की महिलाओं को एकजुट होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहिए। उन्हें राजनीतिक दलों को नारी शक्ति का अहसास कराना चाहिए।सम्मेलन के उद्देश्य और तैयारियांसम्मेलन में जैन समाज की राजनीति में भागीदारी पर गंभीर मंथन होगा। जैन तीर्थों की सुरक्षा और समाज के अस्तित्व से जुड़े विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। बैठक में शाखा अध्यक्ष रश्मि जैन, मंत्री सपना जैन और कार्यक्रम अध्यक्ष वीर प्रभाष जैन ने तैयारियों की जानकारी दी। क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रदीप कुमार जैन अधिवक्ता और क्षेत्रीय मंत्री वीरा राखी जैन ने सम्मेलन को सफल बनाने का भरोसा दिलाया। राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय पदाधिकारियों ने भी अपने सुझाव दिए।