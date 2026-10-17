Meerut News: मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान का निरीक्षण, कटे नामों के सत्यापन के निर्देश

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निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी राजू कुमार ने दबथला, अल्लीपुर, बहलोलपुर, मवी, कैलीरामपुर, रहदरा, कुंआखेड़ा आदि स्थानों पर बने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यों की जानकारी ली और संबंधित कर्मचारियों से कार्य की प्रगति के बारे में जानकारी ली। वहीं बीएलओ को निर्देश दिए कि मतदाता सूची से हटाए गए नामों का नियमानुसार दोबारा से गहनता के साथ सत्यापन किया जाए, ताकि पात्र मतदाताओं के नाम अनावश्यक रूप से सूची से बाहर न रहें इसके साथ ही 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवाओं तथा निर्धारित पात्रता पूरी करने वाले नए मतदाताओं को पंजीकरण प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने को कहा। क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान सुपरवाइजर अक्षय शर्मा ने अधिकारी को विभिन्न बूथों की गतिविधियों और बीएलओ द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। इस अवसर पर कुलचरण, रीमा, राजीव कुमारा, अजय कुमार ग्राम प्रधान शिवदत्त सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

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माछरा। माछरा ब्लॉक क्षेत्र में निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने क्षेत्र के विभिन्न बूथों का स्थलीय निरीक्षण कर पुनरीक्षण कार्यों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिसमें उन्होंने बीएलओ को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।