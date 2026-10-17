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Meerut News: मवाना शुगर मिल में स्टॉक व कांटों की जांच

Sat, 17 Oct 2026 07:06 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 07:06 PM IST
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Inspection of stock and weighing scales at Mawana Sugar Mill
मवाना शुगर मिल में सिटी मजिस्ट्रेट के साथ एसडीएम गोदाम में स्टाक की जांच करते हुए। (स्त्रोत तहस
मवाना। आला अधिकारियों के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट पंकज दीक्षित और उपजिलाधिकारी संतोष कुमार सिंह ने मवाना शुगर मिल में पहुंचकर अचानक व्यापक जांच अभियान चलाया। प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने मिल परिसर में मौजूद गोदामों का जायजा लिया और वहां रखे चीनी के स्टॉक का गहनता से भौतिक सत्यापन किया। साथ ही मिल से होने वाली चीनी की निकासी, संबंधित अभिलेखों और तौल प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने के लिए परिसर में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक धर्म कांटों की भी बारीकी से जांच-पड़ताल की। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद एसडीएम ने बताया कि निरीक्षण के दौरान चीनी का उपलब्ध स्टॉक अभिलेखों के अनुसार बिल्कुल सही पाया गया है। इसके अलावा चीनी की निकासी की व्यवस्था और तौल कांटे भी पूरी तरह से ठीक व मानक के अनुरूप कार्य करते मिले हैं।
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