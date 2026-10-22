Meerut News: हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार, दर्जनों मुकदमे दर्ज

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मवाना। मवाना पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर प्रवीण को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं।सीओ पंकज लवानिया ने बताया कि प्रवीण को थाना फलावदा क्षेत्र से पकड़ा गया। प्रवीण गांव खाता थाना फलावदा का निवासी है। यह गिरफ्तारी पीड़ित कपिल की तहरीर के आधार पर हुई है। थाना फलावदा के गांव कुंडा निवासी कपिल ने तहरीर में बताया कि अप्रैल 2025 में वह अपने गांव से मवाना जा रहा था। कौल गांव के पेट्रोल पंप के पास स्विफ्ट गाड़ी में सवार कुछ आरोपियों ने उसे रोका। उन्होंने हथियारों के बल पर कपिल का अपहरण कर लिया। आरोपी, कपिल को सकौती के पास रजबहे की पटरी पर ले गए। वहां उसके साथ मारपीट की गई। जान से मारने की नीयत से उस पर फायर भी किया गया।आरोपियों ने घटना का वीडियो भी बनाया था। इस वीडियो के माध्यम से पीड़ित और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। हाल ही में 14 जून को पीड़ित कपिल को फिर धमकियां मिलीं। इन धमकियों के आधार पर पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया था।गिरफ्तार आरोपी प्रवीण का आपराधिक इतिहास काफी लंबा है। प्रवीण पर फलावदा, मवाना और बहसूमा थानों में दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। इन मुकदमों में पॉक्सो, गैंगस्टर और हत्या के प्रयास जैसी संगीन धाराएं शामिल हैं। गिरफ्तारी के बाद अब प्रवीण को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।