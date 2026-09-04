Meerut News: दहेज उत्पीड़न और अभद्रता में 11 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 09:59 PM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 09:59 PM IST
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माछरा/किठौर। ब्लॉक माछरा क्षेत्र के गांव भटीपुरा निवासी महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर अतिरिक्त दहेज मांगने और उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़िता फरहीन ने किठौर थाने में प्राथमिकी पंजीकृत कराते हुए बताया कि उसका विवाह 2020 में शास्त्रीनगर थाना नौचंदी मेरठ निवासी फैसल के साथ हुआ था, जिसमें शादी के बाद से ही ससुराल वाले दो लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर उनके साथ मारपीट करते थे। पति फैसल का गैंगस्टर में नाम दर्ज है। उसकी गैंगस्टर हटवाने के लिए रकम मांगी जा रही थी। मना करने पर 31 जुलाई को ससुराल वालों ने उसके साथ अभद्रता व मारपीट की। उसके पिता और भाई शिकायत करने पहुंचे तो आरोपी पति ने सबके सामने उसे तीन तलाक बोलकर रिश्ता खत्म कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। तब से वह बीमार चल रही थी। पीड़िता ने किठौर थाने में पति सहित 11 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। सीओ किठौर सौम्या अस्थाना का कहना है कि मामले में संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है।
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