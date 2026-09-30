Meerut News: पॉक्सो कानून की जानकारी देकर छात्राओं को किया जागरूक
मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 30 Sep 2026 06:57 PM IST
Updated Wed, 30 Sep 2026 06:57 PM IST
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खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज में एसीजेएम सावन कुमार ने बताए बच्चों के अधिकार और कानूनी संरक्षण
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। गांधी जयंती के अवसर पर थापरनगर स्थित खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज में छात्राओं के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें एसीजेएम सावन कुमार ने छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों, बच्चों के अधिकार और किसी भी तरह के शोषण या उत्पीड़न की स्थिति में उपलब्ध कानूनी संरक्षण की जानकारी दी। उन्होंने अधिनियम के उल्लंघन पर होने वाले कानूनी परिणामों के बारे में भी बताया।
एसीजेएम ने छात्राओं को समझाया कि असुरक्षित स्थिति या किसी तरह के उत्पीड़न का सामना होने पर चुप रहने के बजाय समय रहते मदद लेनी चाहिए। उन्होंने बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कानूनी प्रावधानों और उनके अधिकारों के प्रति सजग रहने का आह्वान किया। विद्यालय प्रधानाचार्य सतनाम कौर ने छात्राओं से कहा कि किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या असुरक्षित परिस्थिति में डरकर चुप न रहें। समय रहते अभिभावकों, शिक्षकों या संबंधित सहायता तंत्र से संपर्क करें। उन्होंने 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन के उपयोग और इसकी भूमिका की जानकारी भी दी। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा और कानूनी संरक्षण के प्रति जागरूक करना रहा। इस दौरान छात्राओं को सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर उचित सहायता प्राप्त करने का संदेश दिया गया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। गांधी जयंती के अवसर पर थापरनगर स्थित खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज में छात्राओं के लिए विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें एसीजेएम सावन कुमार ने छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों, बच्चों के अधिकार और किसी भी तरह के शोषण या उत्पीड़न की स्थिति में उपलब्ध कानूनी संरक्षण की जानकारी दी। उन्होंने अधिनियम के उल्लंघन पर होने वाले कानूनी परिणामों के बारे में भी बताया।
एसीजेएम ने छात्राओं को समझाया कि असुरक्षित स्थिति या किसी तरह के उत्पीड़न का सामना होने पर चुप रहने के बजाय समय रहते मदद लेनी चाहिए। उन्होंने बच्चों की सुरक्षा से जुड़े कानूनी प्रावधानों और उनके अधिकारों के प्रति सजग रहने का आह्वान किया। विद्यालय प्रधानाचार्य सतनाम कौर ने छात्राओं से कहा कि किसी भी प्रकार के उत्पीड़न या असुरक्षित परिस्थिति में डरकर चुप न रहें। समय रहते अभिभावकों, शिक्षकों या संबंधित सहायता तंत्र से संपर्क करें। उन्होंने 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन के उपयोग और इसकी भूमिका की जानकारी भी दी। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा और कानूनी संरक्षण के प्रति जागरूक करना रहा। इस दौरान छात्राओं को सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर उचित सहायता प्राप्त करने का संदेश दिया गया।
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