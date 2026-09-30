Meerut News: छात्राओं ने दिखाई प्रतिभा, रंगोली और भाषण प्रतियोगिता में लिया हिस्सा

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दौराला। दादरी गांव स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय में सेवा संकल्प अभियान के तहत 29 और 30 सितंबर को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्राचार्य प्रो. यज्ञदेव शर्मा के निर्देशन में हुए कार्यक्रमों की नोडल अधिकारी प्रो. अनीता गोस्वामी रहीं।रील प्रतियोगिता में सादिका ने प्रथम, कीर्ति, दिव्या और कशिश ने द्वितीय तथा अंशिका ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता का संयोजन डॉ. दीप्ति चौधरी और प्रो. मनीष कुमार ने किया। प्राचार्य प्रो. यज्ञदेव शर्मा ने पौधरोपण कार्यक्रम की शुरुआत की। पौधरोपण एवं स्वच्छता कार्यक्रम का संयोजन डॉ. जितेंद्र विकल और डॉ. गजेंद्र ने किया। विकसित भारत एवं सरकारी योजनाएं विषय पर भाषण प्रतियोगिता में छात्राओं ने हिस्सा लिया। इसमें जानवी ने प्रथम, मेघा और अनन्या ने संयुक्त रूप से द्वितीय तथा कीर्ति ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। निर्णायक मंडल में डॉ. कुसुमलता, डॉ. राकेश कुमार रहे।प्रो. विशाल कुमार ने स्टार्टअप एवं इनोवेशन विषय पर छात्राओं को संबोधित किया। रंगोली प्रतियोगिता में छात्राओं ने विकसित भारत की थीम पर आकर्षक रंगोलियां बनाईं। इसमें चंचल ने प्रथम, शगुन और आकांक्षा ने संयुक्त रूप से द्वितीय तथा साक्षी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। संयोजन डॉ. शरद कुमार ने किया।