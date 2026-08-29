Meerut News: कबड्डी में एकलव्य हाउस ने बाजी मारी

सरधना। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर द्रोण पब्लिक स्कूल में इंटर-हाउस खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। करण, भीष्म, अर्जुन और एकलव्य हाउस के विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्साह के साथ प्रतिभाग किया। हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित कर उनके खेल के प्रति समर्पण और देश के लिए योगदान को याद किया गया।प्रतियोगिताओं के तहत किंडरगार्डन के विद्यार्थियों के लिए फुटबाल, कक्षा एक से पांच तक के विद्यार्थियों के लिए एरोबिक्स, कक्षा छह से आठ तक की छात्राओं के लिए कबड्डी और कक्षा नौ से 12वीं तक के छात्रों के लिए वालीबाल प्रतियोगिता कराई गई। एरोबिक्स में करण हाउस के दिव्यांश, भीष्म हाउस की गुरुवाणी, एकलव्य हाउस के सोहम और अर्जुन हाउस के अतीक ने बेहतर प्रदर्शन किया। कबड्डी में एकलव्य हाउस ने नौ अंकों के अंतर से जीत दर्ज की। वहीं, वालीबाल प्रतियोगिता में भीष्म हाउस की टीम तीन अंकों के अंतर से विजयी रही। प्रधानाचार्य डॉ. निधि सहगल और उप प्रधानाचार्य अरशद खान ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। आयोजन में पीटीआई सियानंद, आदिल और मानसी चौधरी का योगदान रहा।