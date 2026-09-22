Meerut News: पीएम श्री प्राइमरी स्कूल में हुई चित्रकला प्रतियोगिता
मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 07:23 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 07:23 PM IST
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परीक्षितगढ़। प्रधानमंत्री के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में बेसिक शिक्षा विभाग के निर्देश पर सोमवार को पीएम श्री प्राथमिक विद्यालय 2 परीक्षितगढ़ में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में सभी छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विद्यार्थियों ने मेरा शहर, गांव कैसा हो, नए भारत की तस्वीर, स्वच्छ भारत डिजिटल भारत जैसे विषयों पर चित्र बनाकर अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। एआरपी जसप्रीत कौर एवं रवि ने विद्यार्थियों की कलाकृतियों का अवलोकन कर उनकी सराहना की। प्रधानाध्यापिका मीतू रानी ने बताया कि यह प्रतियोगिता जनपद के सभी विकासखंडों में आयोजित की जा रही है। इस अवसर पर शिक्षक गीता रानी, सैय्यद वसीम अहमद, दीपिका धारीवाल, सीमा रानी मौजूद रहे।
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