Meerut News: जरूरतमंद बच्चों को मेडिकल किट, फल का वितरण किया

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मेरठ। सेवा संकल्प अभियान के तहत शनिवार को मेरठ कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने बेगमपुल स्थित प्रेम निवास अनाथालय में पहुंचकर बच्चों के बीच आवश्यक सामग्री का वितरण किया। उन्होंने अनाथालय में रहने वाले बच्चों को मेडिकल किट, फल-फ्रूट एवं दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली अन्य आवश्यक सामग्री भेंट की। उन्होंने कहा कि सेवा केवल एक कार्य नहीं बल्कि समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता का भाव है। समाज के जरूरतमंद बच्चों की सहायता करना, उन्हें अपनत्व देना और उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना हम सभी का नैतिक दायित्व है। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाना और उनके जीवन में खुशियों के कुछ पल जोड़ना ही सेवा का वास्तविक उद्देश्य है। संवाद