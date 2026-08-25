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Meerut News: शिक्षक संघ की बैठक में समस्याओं पर चर्चा

Tue, 25 Aug 2026 06:31 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 06:31 PM IST
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Discussion on the opposition at the teachers' union meeting.
बहसूमा। नवजीवन इंटर कॉलेज में बैठक को संबोधित करते हुए शिक्षक संघ के पदाधिकारी
बहसूमा। नवजीवन इंटर कॉलेज में मंगलवार को उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ (चेतनारायण-चंदेल गुट) की बैठक हुई। इसमें मेरठ-सहारनपुर शिक्षक सीट से संघ के अधिकृत प्रत्याशी एवं प्रदेश संरक्षक स्वराज पाल दुहून मुख्य रूप से मौजूद रहे।
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मंडलीय मंत्री रतिराम मावी, जिला मंत्री विक्रम सिंह और प्रदेश मंत्री कुलदीप छोक्कर के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने नवजीवन इंटर कॉलेज कस्ताला, शमशेर नगर, संस्कृत इंटर कॉलेज ऐतमादपुर, नेहरू स्मारक इंटर कॉलेज चितमाना शेरपुर और जय किसान इंटर कॉलेज पुट्ठी का दौरा किया। इस दौरान शिक्षकों से संवाद कर उन्हें संगठन की सदस्यता ग्रहण कराई गई। पदाधिकारियों ने शिक्षकों की समस्याएं सुनीं और उनके शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया। संगठन की उपलब्धियों और नीतियों की जानकारी भी दी गई। आगामी विधान परिषद (एमएलसी) चुनाव में प्रत्याशी स्वराज पाल दुहून के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया गया। शिक्षकों ने संगठन के प्रति निष्ठा जताते हुए चुनाव में सहयोग का भरोसा दिलाया।
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