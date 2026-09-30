Meerut News: कैथवाड़ी में गिरी स्कूल की जर्जर दीवार, बालक घायल

संवाद न्यूज एजेंसीरोहटा। कैथवाड़ी गांव में बुधवार को साप्ताहिक बाजार के दौरान उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब सड़क किनारे स्थित स्कूल की पुरानी जर्जर दीवार अचानक भरभराकर गिर गई। हादसे के दौरान बाजार में बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बुधवार को गांव में सड़क किनारे साप्ताहिक बाजार लगा हुआ था। बाजार में खरीदारी के लिए ग्रामीणों की भीड़ मौजूद थी। इसी दौरान स्कूल की पुरानी दीवार अचानक गिर गई। दीवार गिरते ही वहां मौजूद लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई और लोग सुरक्षित स्थान की ओर भागने लगे। इस दौरान गांव रजापुर निवासी करीब 13 वर्षीय बालक सनी दीवार की चपेट में आकर घायल हो गया। परिजन उसे तत्काल उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। हादसे के बाद ग्रामीणों में स्कूल की जर्जर दीवार को लेकर चिंता बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि बाजार के समय दीवार की चपेट में अधिक लोग आ जाते तो बड़ा हादसा हो सकता था। उन्होंने संबंधित विभाग से स्कूल की जर्जर दीवारों का तत्काल निरीक्षण कराने और खतरा बनी संरचनाओं को हटाने या सुरक्षित कराने की मांग की है। अतुल, नरेश त्यागी, सोहनवीर, अशोक त्यागी आदि ग्रामीणों ने कहा कि समय रहते आवश्यक कदम उठाए जाने से भविष्य में किसी गंभीर हादसे को रोका जा सकता है।