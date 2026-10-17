फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Demanded 55,000 rupees by issuing threats

Meerut News: महिलाओं की फोटो वायरल करने की धमकी देकर 55 हजार रुपये मांगे

Sat, 17 Oct 2026 08:48 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 08:48 PM IST
विज्ञापन
Demanded 55,000 rupees by issuing threats
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मेरठ। लोहियानगर थाना क्षेत्र में परिवार की महिलाओं की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर 55 हजार रुपये मांगने का मामला सामने आया है। आरोप है कि रुपये नहीं देने पर आरोपियों ने महिलाओं की तस्वीरें व्हाट्सएप पर प्रसारित कर दीं। इससे परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

एक कॉलोनी निवासी युवक ने शुक्रवार को लोहियानगर थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराई। बताया कि पिछले कुछ दिनों से साहिल, आसिफ और सोनू उनके परिवार की महिलाओं को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। आरोपियों के पास महिलाओं की कुछ तस्वीरें हैं। इन्हें इंटरनेट और इंस्टाग्राम पर वायरल करने की धमकी देकर 55 हजार रुपये की मांग कर रहे हैं। रुपये नहीं देने पर महिलाओं की सामाजिक प्रतिष्ठा खराब करने की धमकी दी जा रही है। आरोप है कि 14 अक्तूबर 2026 को महिलाओं की तस्वीरें अश्लील रूप में एडिट कर व्हाट्सएप पर प्रसारित कर दी है।
विज्ञापन

सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपियों की तलाश में पुलिस लगी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed