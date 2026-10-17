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Meerut News: युवक पर रंजिशन किया जानलेवा हमला

Sat, 17 Oct 2026 08:02 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2026 08:02 PM IST
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Deadly attack carried out on a young man out of enmity
संवाद न्यूज एजेंसी
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मवाना। मोहल्ला तिहाई में रंजिश को लेकर नावेद पर दबंगों द्वारा लाठी-डंडे, धारदार हथियार और तमंचे की बट से जानलेवा हमला कर घायल कर दिया। पीड़ित ने थाने में तहरीर दी।


मोहल्ला तिहाई निवासी अहसान फात्मा उर्फ बीबी ने थाना में तहरीर दी। बताया कि 17 अक्तूबर की दोपहर करीब 2.15 बजे उसका भतीजा नावेद अपने घर पर खाना खा रहा था। इसी दौरान रंजिश रखते हुए आधा दर्जन लोग व 4-5 अज्ञात लोग हाथों में लाठी-डंडे, धारदार हथियार और तमंचा लेकर जबरन घर में घुस आए। आरोपियों ने नावेद पर बलकटी से हमला कर उसको घायल कर दिया। सीओ पंकज लवानिया का कहना है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।
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