Meerut News: कालका देवी मंदिर में शारदीय नवरात्र मेले का शुभारंभ

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माछरा/किठौर। माछरा ब्लॉक क्षेत्र गांव हसनपुर कलां के जंगल में स्थित मां कालका देवी के मंदिर में शारदीय नवरात्र मेले का उद्घाटन भाजपा के पूर्व विधायक सत्यवीर त्यागी और अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष शिवकुमार गुर्जर ने किया। श्रद्धालुओं ने मां कालका देवी की मूर्ति पर जल व प्रसाद चढ़ाया। कालका मंदिर समिति के अध्यक्ष कर्मसिंह उर्फ लाला ने मान्यता है कि लगभग 40 वर्ष पूर्व हसनपुर कलां निवासी दिवंगत जयकरण सिंह को माता ने स्वप्न में दर्शन दिए और बताया कि यहां जो भी सच्चे मन से आएगा, उसकी सभी मुरादें पूरी होगी। ग्रामीणों के साथ मिलकर जयकरण सिंह ने यहां माता का भवन एक मठ के रूप में बनवाया। अब राजस्थान, हरियाणा, पंजाब तक के श्रद्धालु यहां अपनी मुरादें मांगने आते हैं। गत 15 वर्षों से यहां पर वर्ष में दो बार नवरात्र में सप्तमी और अष्टमी में दो दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर सतवीर नेताजी, प्रवेश खटाना, मुकेश खटाना प्रधान आदि ने बताया कि मां के मंदिर के पास ही पीपल के वृक्ष पर श्रद्धालु कलावें में गांठ बांधकर मन्नत मांगते हैं ताकि उनकी मुराद पूरी हो सके।