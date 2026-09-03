Meerut News: टूटी सड़कें, खराब स्ट्रीट लाइटें और अंडरग्राउंड डस्टबिन बदहाल

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीमवाना। नगर में टूटी सड़कों, खराब स्ट्रीट लाइटों और अंडरग्राउंड डस्टबिन की बदहाली को लेकर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल एवं भारत एन्क्लेव वेलफेयर सोसाइटी ने बृहस्पतिवार को नगर पालिका अधिशासी अधिकारी को अलग-अलग ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के शीघ्र निस्तारण की मांग की।उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के जिलाध्यक्ष शैवाल दुबलिश ने ईओ कृष्णकांत मिश्रा को दिए ज्ञापन में बताया कि हस्तिनापुर रोड पर नगर पालिका द्वारा पाइपलाइन ठीक करने के लिए सड़क खोदी गई थी। मरम्मत के बावजूद वहां गड्ढा बना हुआ है, जिससे प्रतिदिन लोग गिरकर चोटिल हो रहे हैं। व्यापार मंडल ने एएस डिग्री कॉलेज के पास स्थित खराब अंडरग्राउंड डस्टबिन का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि डस्टबिन में कूड़ा व गंदगी जमा होने से विषैले जीव-जंतु पनप रहे हैं, जिससे कॉलेज के विद्यार्थियों व राहगीरों को खतरा बना हुआ है। पूर्व में शिकायत के बाद भी कार्रवाई न होने पर उन्होंने डस्टबिन की तुरंत मरम्मत कराने अथवा गड्ढे को सुरक्षित रूप से बंद कर सफाई व कीटनाशक छिड़काव कराने की मांग की।उधर, भारत एन्क्लेव वेलफेयर सोसाइटी के सचिव इंद्रजीत जैन ने ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि कॉलोनी में पिछले छह माह से स्ट्रीट लाइट व्यवस्था पूरी तरह ठप है। जन्माष्टमी पर्व पर कॉलोनी स्थित मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। मुख्य गेट से मंदिर मार्ग तक अंधेरा रहने के कारण महिलाओं, बच्चों व बुजुर्गों को असुविधा और विषैले जीवों का भय बना रहेगा। उन्होंने जन्माष्टमी से पूर्व क्षेत्र का निरीक्षण कर खराब लाइटों को ठीक कराने और नए खंभों पर लाइटें लगवाने की मांग की है।