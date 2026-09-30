Meerut News: सिटी स्टेशन फ्लाईओवर के नीचे पुलिस चौकी के पास स्कूटी पर मिला युवक का शव

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- जेब से पुलिस को नशीला सामान हुआ बरामदसंवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। टीपी नगर थाना क्षेत्र में बुधवार को सिटी स्टेशन फ्लाईओवर के पास बनी पुलिस चौकी के पास खाली पड़े मैदान में एक युवक का शव उसकी स्कूटी के ऊपर पड़ा मिला। युवक की पहचान कंकरखेड़ा थाना क्षेत्र की श्रद्धापुरी निवासी रजत यादव (26) के रूप में हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर फोरेंसिक टीम ने भी पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। परिजनों के अनुसार रजत कुछ समय से बीमार चल रहा था और नशे का आदी था।कंकरखेड़ा के श्रद्धापुरी निवासी राधेश्याम हरियाणा के झज्जर में फैक्टरी में केमिकल इंजीनियर है। उनका बेटा रजत यादव एक निजी स्कूल में काम करता था। मंगलवार शाम रजत स्कूटी लेकर परिजनों को बिना बताए घर से निकल गया था। काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी।बुधवार सुबह सिटी स्टेशन फ्लाईओवर के नीचे खाली मैदान में स्थानीय लोगों की नजर स्कूटी पर पड़े युवक पर गई। पास जाकर देखा तो युवक मृत अवस्था में था। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। टीपी नगर पुलिस मौके पर पहुंची और शव की पहचान कराने के प्रयास शुरू किए। स्कूटी नंबर के आधार पर पुलिस ने परिजनों से संपर्क किया।जानकारी मिलने पर युवक के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। शव देखते ही परिवार में मातम पसर गया। पुलिस के अनुसार युवक के पास से काफी मात्रा में नशीला सामान बरामद हुआ है। फोरेंसिक टीम ने मौके से जरूरी साक्ष्य एकत्र किए हैं।सीओ ब्रह्मपुरी राम प्रकाश ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण स्पष्ट होगा। फिलहाल परिजनों ने किसी भी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया है। तहरीर भी नहीं दी है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है।