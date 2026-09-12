Meerut News: भाकियू किसान क्रांति का घेराव अब 22 सितंबर को
मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 06:29 PM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 06:29 PM IST
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16 सितंबर को प्रस्तावित कार्यक्रम संगठनात्मक कारणों से किया स्थगित
संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। भारतीय किसान यूनियन (किसान क्रांति) की ओर से 16 सितंबर को मेरठ कमिश्नरी पर प्रस्तावित किसान-मजदूर घेराव कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। संगठनात्मक एवं आवश्यक कारणों के चलते कार्यक्रम की तिथि में बदलाव किया गया है। अब किसान-मजदूर घेराव 22 सितंबर को मेरठ कमिश्नरी पर आयोजित किया जाएगा।
भाकियू किसान क्रांति के मेरठ जिलाध्यक्ष चौधरी निखिल राव ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारियां जारी हैं। उन्होंने संगठन के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, किसानों और मजदूरों से अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में पहुंचने की अपील की है।
राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विपिन मलिक ने कहा कि संगठन किसानों और मजदूरों की समस्याओं को लेकर मजबूती से आवाज उठाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जुटने का आह्वान किया। संगठन के पदाधिकारियों के अनुसार 22 सितंबर को मेरठ कमिश्नरी पर किसान-मजदूरों की विभिन्न समस्याओं और अधिकारों से जुड़े मुद्दों को उठाया जाएगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। भारतीय किसान यूनियन (किसान क्रांति) की ओर से 16 सितंबर को मेरठ कमिश्नरी पर प्रस्तावित किसान-मजदूर घेराव कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। संगठनात्मक एवं आवश्यक कारणों के चलते कार्यक्रम की तिथि में बदलाव किया गया है। अब किसान-मजदूर घेराव 22 सितंबर को मेरठ कमिश्नरी पर आयोजित किया जाएगा।
भाकियू किसान क्रांति के मेरठ जिलाध्यक्ष चौधरी निखिल राव ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारियां जारी हैं। उन्होंने संगठन के सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, किसानों और मजदूरों से अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में पहुंचने की अपील की है।
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राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी विपिन मलिक ने कहा कि संगठन किसानों और मजदूरों की समस्याओं को लेकर मजबूती से आवाज उठाएगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जुटने का आह्वान किया। संगठन के पदाधिकारियों के अनुसार 22 सितंबर को मेरठ कमिश्नरी पर किसान-मजदूरों की विभिन्न समस्याओं और अधिकारों से जुड़े मुद्दों को उठाया जाएगा।
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