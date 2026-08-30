Meerut News: सकौती स्टेशन के सामने से बाइक चोरी

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दौराला। सकौती बाजार में काम से आए युवक की बाइक सकौती रेलवे स्टेशन के सामने से चोरी हो गई। कपसाड़ गांव निवासी अनुज कुमार ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि वह अपनी बाइक से सकौती बाजार आया था। वह बाइक को सकौती स्टेशन के सामने खड़ी कर काम से चला गया। वापस लौटने पर बाइक गायब मिली। आसपास तलाश करने के बाद भी बाइक का पता नहीं चला। पीड़ित ने पुलिस से बाइक बरामद करने और कार्रवाई की मांग की है। संवाद