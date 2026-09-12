छात्र संवाद करें रटने की प्रवृत्ति न अपनाए : आचार्य रणवीर शास्त्री
मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 09:06 PM IST
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माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। स्त्री आर्य समाज सदर के श्रावणी उपाकर्म के चौथे दिन दयानंद पथ स्थित आर्य समाज में आचार्य रणवीर शास्त्री के ब्रह्मत्व में यज्ञ हुआ। इसके बाद वैदिक भजनोपदेशक पं. अजय आर्य ने भजनों के माध्यम से आर्य कन्या कॉलेज और श्रद्धानंद शिशु विहार के बच्चों को संस्कार और ईश्वर भक्ति का संदेश दिया। आचार्य रणवीर शास्त्री ने छात्रों से संवाद करते हुए शिक्षा व्यवस्था में रटने की प्रवृत्ति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि संवाद करें और वास्तविक चीजों को भी जाने। कार्यक्रम में मधु गुप्ता, अपर्णा अग्रवाल, मणि गर्ग, विभा गुप्ता, अजीता राजवंशी, उषा एरन, मीनाक्षी, विजय प्रेमी, राजेश सेठी, अशोक सुधाकर, अजय मित्तल रहे।
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मेरठ। स्त्री आर्य समाज सदर के श्रावणी उपाकर्म के चौथे दिन दयानंद पथ स्थित आर्य समाज में आचार्य रणवीर शास्त्री के ब्रह्मत्व में यज्ञ हुआ। इसके बाद वैदिक भजनोपदेशक पं. अजय आर्य ने भजनों के माध्यम से आर्य कन्या कॉलेज और श्रद्धानंद शिशु विहार के बच्चों को संस्कार और ईश्वर भक्ति का संदेश दिया। आचार्य रणवीर शास्त्री ने छात्रों से संवाद करते हुए शिक्षा व्यवस्था में रटने की प्रवृत्ति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि संवाद करें और वास्तविक चीजों को भी जाने। कार्यक्रम में मधु गुप्ता, अपर्णा अग्रवाल, मणि गर्ग, विभा गुप्ता, अजीता राजवंशी, उषा एरन, मीनाक्षी, विजय प्रेमी, राजेश सेठी, अशोक सुधाकर, अजय मित्तल रहे।