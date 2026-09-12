फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Arya Samaj stri Sabha ke dwara aayojit karykram

छात्र संवाद करें रटने की प्रवृत्ति न अपनाए : आचार्य रणवीर शास्त्री

Sat, 12 Sep 2026 09:06 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 09:06 PM IST
विज्ञापन
Arya Samaj stri Sabha ke dwara aayojit karykram
माई सिटी रिपोर्टर
विज्ञापन

मेरठ। स्त्री आर्य समाज सदर के श्रावणी उपाकर्म के चौथे दिन दयानंद पथ स्थित आर्य समाज में आचार्य रणवीर शास्त्री के ब्रह्मत्व में यज्ञ हुआ। इसके बाद वैदिक भजनोपदेशक पं. अजय आर्य ने भजनों के माध्यम से आर्य कन्या कॉलेज और श्रद्धानंद शिशु विहार के बच्चों को संस्कार और ईश्वर भक्ति का संदेश दिया। आचार्य रणवीर शास्त्री ने छात्रों से संवाद करते हुए शिक्षा व्यवस्था में रटने की प्रवृत्ति पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि संवाद करें और वास्तविक चीजों को भी जाने। कार्यक्रम में मधु गुप्ता, अपर्णा अग्रवाल, मणि गर्ग, विभा गुप्ता, अजीता राजवंशी, उषा एरन, मीनाक्षी, विजय प्रेमी, राजेश सेठी, अशोक सुधाकर, अजय मित्तल रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed