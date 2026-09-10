Meerut News: अन्नू ने 57.50 मीटर फेंका भाला, प्रथम स्थान पर रही

मेरठ। एथलेटिक्स सीरीज फाइनल में अन्नू रानी ने भाला फेंक प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर पहला स्थान प्राप्त किया। उन्होंने 57.50 मीटर की दूरी तय की। एशियन गेम्स से ठीक पहले उनका यह प्रदर्शन शानदार रहा।अन्नू रानी ने अपने पहले प्रयास में 54.84 मीटर, दूसरे प्रयास में 52.89, तीसरे प्रयास में 55.27, चौथे प्रयास में 57.50, अंतिम प्रयास में 56.53 मीटर दूरी तय की। उनका चौथा प्रयास सबसे सफल रहा। 57.50 मीटर दूरी के साथ वह पहले स्थान पर रही। दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश की रश्मिका रही। उन्होंने 57.22 मीटर की दूरी प्राप्त की। राजस्थान की उमा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। उन्होंने 52.89 मीटर दूरी प्राप्त की। इस प्रतियोगिता में अन्नू रानी का प्रदर्शन ठीक-ठाक रहा। उनके राष्ट्रीय रिकॉर्ड की बात करें तो वह 63.82 मीटर है, जो उन्होंने 2022 में बनाया था।