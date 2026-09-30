Meerut News: क्रिकेट टूर्नामेंट में अमरपुर की टीम ने दर्ज की जीत

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माछरा। अंत्योदय फाउंडेशन द्वारा चौ. प्रेमनाथ सिंह केवी इंटर कॉलेज माछरा के खेल मैदान पर आयोजित किए जा रहे क्रिकेट टूर्नामेंट में खिलाड़ियों द्वारा खेल प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। टूर्नामेंट के दौरान खेले गए मुकाबले में एत्मादपुर क्रिकेट टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 ओवर में 10 विकेट खोकर 65 रन बनाए, जिसका लक्ष्य का पीछा करने उतरी अमरपुर टीम ने महज पांच ओवर में दो विकेट खोकर 70 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। मुकाबले में अंपायर की भूमिका गौरव कुमार और पंकज सैनी ने निभाई। वहीं व्यवस्था बनाने में अभय कुमार, कुणाल, अमित, अंकुर का सहयोग रहा।