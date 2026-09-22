Meerut News: सामूहिक रूप से विवाह के बंधन में बंधे 221 जोड़े

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संवाद न्यूज एजेंसीमवाना। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत आयोजित समारोह में 221 नवविवाहित जोड़ों का पूरे रीति-रिवाज के साथ विवाह संपन्न कराया गया। 101 हिंदू जोड़ों का हिंदू रीति-रिवाज विवाह और 120 मुस्लिम जोड़ों का निकाह पढ़वाया गया।समारोह में राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। 221 नवविवाहित जोड़ों का रीति-रिवाज के साथ विवाह संपन्न कराया गया। राज्य मंत्री ने सभी जोड़ों को उनके उज्ज्वल एवं खुशहाल भविष्य की शुभकामनाएं दी। राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने विदा होकर ससुराल जा रही बेटियों को महत्वपूर्ण सीख देते हुए कहा कि वह अपने सास-ससुर को अपने माता-पिता के समान समझें और ससुराल को ही अपना घर मानकर उसकी मान-मर्यादा तथा सम्मान को बढ़ाएं।उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने सहायता राशि को 35 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी है, जिसमें 64 हजार रुपये कन्या के बैंक खाते में जाते हैं और 21 हजार रुपये वैवाहिक उपहार सामग्री और 15000 रुपये विवाह कार्यक्रम व्यवस्था के हैं। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉ. योगेश प्रधान व ब्लॉक प्रमुख हस्तिनापुर नितिन पोसवाल ने भी विचार व्यक्त किए।