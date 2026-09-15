Mau News: गणपति बप्पा मोरया के जयकारे से गूंजे पंडाल
वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:47 PM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:47 PM IST
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दोहरीघाट। स्थानीय कस्बे में विभिन्न स्थानों पर स्थापित गणेश प्रतिमा पंडालों में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। इस दौरान गणपति बप्पा मोरया’ के जयकारे गूंजते रहे।
कस्बे में आचार्य श्याम पांडेय ने विधिवत पूजन कराया। घरों में जहां परिवारजन मिलकर गणपति की प्रतिमा को स्थापित कर आरती और पूजा-पाठ कर रहे थे। पूजन-अर्चन के बाद भगवान गणेश की संध्या आरती की गई।
बाजारों में भी रौनक बढ़ गई है। पूजा सामग्री, फल-फूल, मिठाई और सजावटी सामानकी दुकानों पर खरीदारों की भीड़ लग रही।
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कस्बे में आचार्य श्याम पांडेय ने विधिवत पूजन कराया। घरों में जहां परिवारजन मिलकर गणपति की प्रतिमा को स्थापित कर आरती और पूजा-पाठ कर रहे थे। पूजन-अर्चन के बाद भगवान गणेश की संध्या आरती की गई।
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बाजारों में भी रौनक बढ़ गई है। पूजा सामग्री, फल-फूल, मिठाई और सजावटी सामानकी दुकानों पर खरीदारों की भीड़ लग रही।