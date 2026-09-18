Mau News: विधायक ने किया प्रदर्शनी का उद्घाटन
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:35 AM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 01:35 AM IST
विज्ञापन
मऊ। सेवा संकल्प अभियान 2026 के तहत बृहस्पतिवार को कलेक्ट्रेट परिसर में एक प्रदर्शनी का शुभारंभ हुआ। मधुबन विधायक रामविलास चौहान ने फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। यह प्रदर्शनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्षों और केंद्र व राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दे रही है।
उद्घाटन के बाद विधायक रामविलास चौहान ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर 17 सितंबर से 17 अक्तूबर 2026 तक एक माह का अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने भी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी लोगों को प्रधानमंत्री के जनसेवा कार्यों और सरकारी योजनाओं से अवगत करा रही है। जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से प्रदर्शनी देखने और जानकारी प्राप्त करने की अपील की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर, मुख्य विकास अधिकारी विवेक कुमार श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।
व्यापार मंडल ने मरीजों को बांटे फल
मऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और विश्वकर्मा जयंती पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की जिला कमेटी ने सदर जिला अस्पताल में फल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल बांटे।जिलाध्यक्ष उमाशंकर ओमर ने कहा कि जरूरतमंदों की सेवा करना सभी का नैतिक दायित्व है।
विज्ञापन
विज्ञापन
उद्घाटन के बाद विधायक रामविलास चौहान ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर 17 सितंबर से 17 अक्तूबर 2026 तक एक माह का अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी आनंद वर्धन ने भी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी लोगों को प्रधानमंत्री के जनसेवा कार्यों और सरकारी योजनाओं से अवगत करा रही है। जिलाधिकारी ने जनपदवासियों से प्रदर्शनी देखने और जानकारी प्राप्त करने की अपील की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर, मुख्य विकास अधिकारी विवेक कुमार श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
व्यापार मंडल ने मरीजों को बांटे फल
मऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और विश्वकर्मा जयंती पर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की जिला कमेटी ने सदर जिला अस्पताल में फल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल बांटे।जिलाध्यक्ष उमाशंकर ओमर ने कहा कि जरूरतमंदों की सेवा करना सभी का नैतिक दायित्व है।
विज्ञापन