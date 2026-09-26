Mau News: कक्षा आठ तक के विद्यालय आज बंद रहेंगे
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 12:10 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 12:10 AM IST
विज्ञापन
मऊ। जिले में लगातार हो रही भारी बारिश को देखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग ने कक्षा आठ तक के सभी विद्यालयों में 26 सितंबर को अवकाश घोषित कर दिया है।
बताया गया कि विद्यालयों में अवकाश का निर्णय जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में लिया गया है। बीएसए संतोष उपाध्याय ने बताया कि भारी के अलर्ट को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देशानुसार कक्षा आठ तक के विद्यालय 26 सितंबर को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। विभाग ने संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं प्रधानाध्यापकों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
बताया गया कि विद्यालयों में अवकाश का निर्णय जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में लिया गया है। बीएसए संतोष उपाध्याय ने बताया कि भारी के अलर्ट को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देशानुसार कक्षा आठ तक के विद्यालय 26 सितंबर को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। विभाग ने संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों एवं प्रधानाध्यापकों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।