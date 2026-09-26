Mau News: पिकअप की टक्कर से बाइक सवार एक युवक गंभीर
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 26 Sep 2026 01:03 AM IST
Updated Sat, 26 Sep 2026 01:03 AM IST
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बढुआ गोदाम। सरायलखंसी थाना क्षेत्र के रणवीरपुर चट्टी के पास बृहस्पतिवार देर शाम तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर से बाइक सवार एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए जहां चिकित्सकों ने हालत गंभीर होने पर उसे वाराणसी के लिए रेफर कर दिया।
मामले में पुलिस ने पिकअप चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार फरिदनपुर गांव निवासी पप्पू यादव ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके चचेरे भाई 24 सितंबर की शाम करीब चार बजे केंद्रीय विद्यालय कंधेरी से मोटरसाइकिल से जा रहे थे। अभी रणवीरपुर गांव स्थित चट्टी के पास पहुंचा ही था कि सामने से आ रही पिकअप ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी।
थाना प्रभारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर सरायलखंसी पुलिस ने पिकअप चालक मो. साबिर शाह पुत्र निजामुद्दीन शाह, निवासी यूसुफपुर मोहम्मदाबाद, गाजीपुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है। संवाद
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मामले में पुलिस ने पिकअप चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार फरिदनपुर गांव निवासी पप्पू यादव ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके चचेरे भाई 24 सितंबर की शाम करीब चार बजे केंद्रीय विद्यालय कंधेरी से मोटरसाइकिल से जा रहे थे। अभी रणवीरपुर गांव स्थित चट्टी के पास पहुंचा ही था कि सामने से आ रही पिकअप ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी।
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थाना प्रभारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर सरायलखंसी पुलिस ने पिकअप चालक मो. साबिर शाह पुत्र निजामुद्दीन शाह, निवासी यूसुफपुर मोहम्मदाबाद, गाजीपुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है। संवाद
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