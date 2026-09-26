Mau News: पिकअप की टक्कर से बाइक सवार एक युवक गंभीर

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मामले में पुलिस ने पिकअप चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार फरिदनपुर गांव निवासी पप्पू यादव ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके चचेरे भाई 24 सितंबर की शाम करीब चार बजे केंद्रीय विद्यालय कंधेरी से मोटरसाइकिल से जा रहे थे। अभी रणवीरपुर गांव स्थित चट्टी के पास पहुंचा ही था कि सामने से आ रही पिकअप ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी।थाना प्रभारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर सरायलखंसी पुलिस ने पिकअप चालक मो. साबिर शाह पुत्र निजामुद्दीन शाह, निवासी यूसुफपुर मोहम्मदाबाद, गाजीपुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच कर रही है। संवाद