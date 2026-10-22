Mau News: महिलाओं और बालिकाओं को किया जागरूक
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:46 AM IST
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:46 AM IST
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जिले के 12 थाना क्षेत्रों में बुधवार को मिशन शक्ति फेज-6 के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान महिलाओं और बालिकाओं को महिला उत्पीड़न, लैंगिक अपराधों से बचाव, साइबर अपराधों के प्रति सतर्कता और सोशल मीडिया के सुरक्षित उपयोग की जानकारी दी गई। बालिकाओं को गुड टच-बैड टच, बाल अधिकारों और शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। साथ ही महिला कल्याणकारी योजनाओं और हेल्पलाइन नंबरों 1090, 112, 181 व 1098 की जानकारी देकर जरूरत पड़ने पर इनका उपयोग करने के लिए जागरूक किया गया। मऊ पुलिस ने महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई।
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