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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Meeting regarding preparations for the 2027 Census

Mau News: जनगणना-2027 की तैयारियों को लेकर बैठक

Thu, 22 Oct 2026 01:23 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:23 AM IST
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Meeting regarding preparations for the 2027 Census
फतहपुर मंडाव। स्थानीय विकास खंड के सभागार में जनगणना-2027 की तैयारियों को लेकर बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता एसडीएम दीपक सिंह और बीडीओ अनिल कुमार मौर्य ने की। बैठक में ग्राम प्रधानों और ग्राम पंचायत सचिवों को जनगणना प्रक्रिया की जानकारी देने के साथ आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि जनगणना की प्रक्रिया दो चरणों में पूरी होगी। पहला चरण 16 से 30 नवंबर 2026 तक स्व-गणना का होगा। दूसरे चरण में एक दिसंबर 2026 से चार जनवरी 2027 तक घर-घर जाकर जनगणना की जाएगी। अधिकारियों ने अभियान की सफलता के लिए ग्राम प्रधानों और सचिवों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए आम लोगों तक जनगणना संबंधी जानकारी पहुंचाने और निर्धारित समय के अनुसार तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। बैठक में एडीओ पंचायत पंकज मल्ल, सचिव सीमा यादव और अरुण सिंह सहित ग्राम प्रधान घुरभारी कनौजिया, वकील अहमद, गौतम गुप्ता, अनिल राजभर, भोला कनौजिया, सुनील पासवान, सर्वेश यादव छोटू और रामलाल राजभर मौजूद रहे।
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