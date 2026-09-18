Mau News: 21 हजार दीपों की रोशनी से नहाया मऊ महादेव घाट

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मऊ। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बृहस्पतिवार की शाम मऊ महादेव घाट एक ऐतिहासिक और भव्य नजारे का गवाह बना। इस विशेष मौके पर पूरे घाट को 21 हजार टिमटिमाते दीपों से सजाया गया, जिससे पूरा परिसर अलौकिक रोशनी से जगमग हो उठा। इस भव्य दीपोत्सव का शुभारंभ प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर किया। शाम ढलते ही जैसे ही 21 हजार दीपों को एक साथ प्रज्ज्वलित किया गया, मऊ महादेव घाट का दृश्य किसी बड़े महा-पर्व जैसा नजर आने लगा। दीपों की सुनहरी रोशनी जब नदी की लहरों पर पड़ी, तो वहां मौजूद हर शख्स इस विहंगम दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। ऊर्जा मंत्री एक. शर्मा ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच दीप जलाकर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु होने की कामना की।