Mau News: स्वदेशी व्यापारी कुंभ में सम्मानित हुए मऊ के जिलाध्यक्ष

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जिलाध्यक्ष डॉ रामगोपाल गुप्त ने कहा क इस महाकुंभ में प्रदेशभर से हजारों की संख्या में व्यापारियों ने हिस्सा लिया और व्यापारियों के मान-सम्मान, स्वाभिमान तथा अधिकारों की रक्षा के लिए संगठन को और अधिक सशक्त बनाने का संकल्प दोहराया।वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल मंच से बोलते हुए देश में स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण और उनके अधिक से अधिक उपयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया।बैठक में मुख्य रूप से कन्हैया लाल जायसवाल, अजहर फैजी, महातम यादव, सुभाष कन्नौजिया, एकबाल अहमद, गामा यादव, हरिशंकर गुप्ता, अशोक सिंह, अनिल शर्मा, अजय मिश्र, संजय विश्वकर्मा, अरविंद गुप्ता, बृजेश सिंह, आनंद कुमार, अनिल बरनवाल, हाजी इफ्तेखार, हाजी जावेद तरफदार मौजूद रहे।