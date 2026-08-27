Mau News: कुंदन, जरी, रुद्राक्ष, स्टोन की राखियां बनीं पसंद

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सुबह से ही राखियों की दुकानों पर खरीदारों, विशेषकर बहनों की भीड़ उमड़ती रही। बाजार में राखियों की कई नई वैरायटी उपलब्ध हैं। बहनें भाइयों की पसंद और उम्र के हिसाब से राखियों की खरीदारी कर रही हैं। युवतियों और महिलाओं में कुंदन, जरी, रुद्राक्ष, मोती और स्टोन वाली राखियों की मांग अधिक है। सहादतपुरा बाजार में मुख्य मार्ग से लेकर अंदरूनी गलियों तक राखियों की दर्जनों दुकानें सज गई हैं। दुकानदार ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए आधुनिक डिजाइन और आकर्षक रंगों वाली राखियां सजा रहे हैं। बाजार की बढ़ी रौनक से दुकानदारों के चेहरे भी खिले हुए हैं। कारोबारियों को इस बार अच्छी बिक्री की उम्मीद है।छोटे बच्चों के लिए लाइट और साउंड वाली राखियों के साथ छोटा भीम, डोरेमोन, स्पाइडरमैन और एवेंजर्स थीम वाली राखियां खूब पसंद की जा रही हैं। वहीं युवाओं के लिए मेटल, चांदी की परत वाली और ब्रेसलेट स्टाइल राखियों की मांग बनी हुई है।