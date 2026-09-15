फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Jiyanpur Cricket Academy defeated RS Academy by 81 runs.

Mau News: जीयनपुर क्रिकेट एकेडमी ने आरएस एकेडमी को 81 रनों से हराया

Tue, 15 Sep 2026 11:29 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:29 PM IST
विज्ञापन
Jiyanpur Cricket Academy defeated RS Academy by 81 runs.
नगर के सहादतपुरा ​स्थित मैदान पर आयोजित ​क्रिकेट मैच में शाट लगाने के बाद दौड़कर रन लेता बल्लेब
मऊ। नगर के सहादतपुरा स्थित वेदांत क्रिकेट क्लब के मैदान पर मंगलवार को जीयनपुर क्रिकेट एकेडमी और आरएस क्रिकेट एकेडमी बेल्थरारोड की अंडर-14 टीमों के बीच 35-35 ओवरों का रोमांचक मुकाबला खेला गया। इस मैच में जीयनपुर क्रिकेट एकेडमी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए आरएस क्रिकेट एकेडमी को 81 रनों के बड़े अंतर से मात दी।
विज्ञापन

मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी जीयनपुर की टीम ने निर्धारित 35 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 187 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया। बल्लेबाजी में हर्ष ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेलते हुए 68 रन बनाए। इसके अलावा प्रिंस ने 42, अभिषेक ने 36, वीर आदित्य सिंह ने 28 और लक्ष्य ने 11 रनों का अहम योगदान दिया। आरएस क्रिकेट एकेडमी (नगरा) की ओर से गेंदबाजी करते हुए नीरज ने सर्वाधिक तीन विकेट झटके, जबकि लव, कुबेश, आर्यन और यश को एक-एक सफलता मिली।
विज्ञापन

जीत के लिए 188 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरएस क्रिकेट एकेडमी की शुरुआत बेहद खराब रही और टीम शुरू से ही दबाव में नजर आई। जीयनपुर की सटीक गेंदबाजी के आगे विरोधी बल्लेबाज टिक नहीं सके और पूरी टीम 30.1 ओवरों में मात्र 107 रनों पर ही ढेर हो गई। टीम की ओर से आर्यन ने 22, विश्वेश ने 21, वैभव ने 20 और शिवांश ने 12 रन बनाए, जबकि बाकी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू सके।
विज्ञापन
विज्ञापन

जीयनपुर क्रिकेट एकेडमी की तरफ से अनुशासित गेंदबाजी करते हुए लक्ष्य, निखिल और पवन ने दो-दो विकेट हासिल किए, जबकि युवराज, अभिषेक, सुमित और आयुष ने एक-एक विकेट चटकाकर टीम की जीत पक्की की। शानदार 68 रनों की पारी खेलने वाले हर्ष को ''''''''मैन ऑफ द मैच'''''''' चुना गया। मैच में अंपायरिंग की भूमिका विवेक राजभर और आर्यन ने निभाई, जबकि स्कोरिंग की जिम्मेदारी ज़िशान अहमद ने संभाली।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed