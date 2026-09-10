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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Instructions for cleanliness and speeding up of schemes in municipal bodies

Mau News: नगर निकायों में स्वच्छता और योजनाओं में तेजी के निर्देश

Thu, 10 Sep 2026 01:03 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 01:03 AM IST
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Instructions for cleanliness and speeding up of schemes in municipal bodies
अपर जिलाधिकारी प्रवेंद्र कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को नगर निकायों के कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। इसमें उन्होंने स्वच्छता व्यवस्था दुरुस्त रखने और शासन की योजनाओं को निर्धारित समय में शत-प्रतिशत पूरा करने के निर्देश दिए। लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की चेतावनी दी।
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उन्होंने अधिशासी अधिकारियों को घर-घर कचरा संग्रहण, गीले और सूखे कचरे के पृथक्करण तथा सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों की नियमित सफाई सुनिश्चित करने को कहा। सार्वजनिक स्थलों पर भी स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए।
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एडीएम ने स्पष्ट किया कि कूड़ा निस्तारण और सफाई व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में कर वसूली और 15वें वित्त आयोग से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। वंदन योजना, मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना सहित अन्य योजनाओं को समय से पूरा करने के निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में भी अपेक्षित प्रगति लाने को कहा गया।
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निराश्रित गोवंश के लिए गौशालाओं में पर्याप्त भूसा-चारा उपलब्ध कराने तथा सभी नगर निकायों में पॉलिथीन जब्ती और जागरूकता अभियान प्रभावी ढंग से चलाने के निर्देश दिए गए।
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