Mau News: अंतिम ओवर में गाजीपुर टीचर्स लीजेंड्स ने बेल्थरारोड को 3 रनों से हराया

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टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी गाजीपुर की टीम ने सभी बल्लेबाजों के सामूहिक व शानदार प्रदर्शन के दम पर निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 228 रन बनाए। गाजीपुर की ओर से आयुष ने 46, आकाश सिंह ने 44, शुभम ने 34, विनीत ने 33, मयंक ने 30 और रहमत ने 13 रनों की महत्वपूर्ण पारियां खेलीं। वहीं बेल्थरारोड की तरफ से गेंदबाजी करते हुए काजिम, सुमित, अबरार, रोशन और सत्येंद्र ने 1-1 विकेट आपस में बांटे।229 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी बेल्थरारोड की टीम को उनके ओपनर सतीश (52 रन) और राहुल (49 रन) ने धमाकेदार शुरुआत दिलाई। हालांकि, इस मजबूत ओपनिंग साझेदारी के टूटते ही मध्यक्रम पूरी तरह लड़खड़ा गया और टीम ने महज 60 रनों के भीतर अपने 5 मुख्य विकेट गंवा दिए। इसके बाद निचले क्रम के बल्लेबाजों सुमित (59 रन नाबाद) और अबरार (52 रन नाबाद) ने मोर्चा संभाला और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत की दहलीज तक ले आए।मैच के अंतिम ओवर में बेल्थरारोड को जीत के लिए 12 रनों की दरकार थी, लेकिन गाजीपुर के गेंदबाज विनीत ने दबाव के क्षणों में शानदार गेंदबाजी करते हुए महज 8 रन दिए और अपनी टीम को 3 रनों से रोमांचक जीत दिला दी। बेल्थरारोड की टीम निर्धारित ओवरों में 8 विकेट खोकर 225 रन ही बना सकी। गाजीपुर की ओर से गेंदबाजी में सुमित ने 4 विकेट और उत्कर्ष ने 3 विकेट झटके, जबकि अमन और राम अवतार को 1-1 सफलता मिली। ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए सुमित को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस दौरान मैच में अंपायर की भूमिका आदित्य और आमना ने निभाई, जबकि स्कोरिंग अश्वनी ने की।