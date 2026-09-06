Mau News: दोहरीघाट के लक्ष्मण मंदिर के दिन बहुरेंगे, 87.59 लाख से पर्यटन विकास होगा
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 12:45 AM IST
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दोहरीघाट। क्षेत्र के बेलौली स्थित ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व वाले लक्ष्मण मंदिर के 87.59 लाख रुपये की लागत से होने वाले पर्यटन विकास कार्य का विधायक रामविलास चौहान ने विधिवत भूमि पूजन किया। परियोजना पूरी होने से मंदिर के पर्यटन विकास के साथ क्षेत्र को नई पहचान मिलेगी। साथ ही श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
इस अवसर पर विधायक रामविलास चौहान ने कहा कि क्षेत्र के धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का विकास सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। परियोजना के तहत लक्ष्मण मंदिर परिसर में पर्यटन सुविधाओं के विकास एवं सौंदर्यीकरण से संबंधित कार्य कराए जाएंगे। परियोजना पूर्ण होने के बाद क्षेत्र में धार्मिक एवं पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।इस अवसर पर श्रीश्री 108 श्री बद्रिदास जी महाराज, मांखडू यादव, मुन्ना चौहान, रामबचन यादव, आजाद जायसवाल आदि शामिल थे।
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इस अवसर पर विधायक रामविलास चौहान ने कहा कि क्षेत्र के धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का विकास सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। परियोजना के तहत लक्ष्मण मंदिर परिसर में पर्यटन सुविधाओं के विकास एवं सौंदर्यीकरण से संबंधित कार्य कराए जाएंगे। परियोजना पूर्ण होने के बाद क्षेत्र में धार्मिक एवं पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।इस अवसर पर श्रीश्री 108 श्री बद्रिदास जी महाराज, मांखडू यादव, मुन्ना चौहान, रामबचन यादव, आजाद जायसवाल आदि शामिल थे।
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