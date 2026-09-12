Mau News: धर्मपुर बिशनपुर गांव में पहुंचा बाढ़ का पानी, 24 रास्तों पर जलभराव

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लोगों को गांव से बाजार और जरूरी कामों के लिए आने-जाने में परेशानी हो रही है। नरहाघाट से हाता जाने वाला मार्ग, सुग्गी चौरी से बरहज घाट जाने वाला मार्ग, बरहज घाट से जरलहवा जाने वाला मार्ग और नरहाघाट से धर्मपुर टांड़ी जाने वाला मार्ग पानी में डूब गया है। इसके अलावा क्षेत्र के दर्जनों अन्य संपर्क मार्ग भी जलमग्न हैं। बाढ़ के बीच ग्रामीणों के सामने सबसे बड़ी समस्या पशुओं के चारे की बनी हुई है। ग्रामीण राहुल यादव, महातम यादव, रामभवन यादव, मोनू, सोनू यादव और ओमप्रकाश सरपंच सहित अन्य लोगों ने प्रशासन से जल्द राहत व्यवस्था सुनिश्चित कराने की मांग की है।स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर ग्रामीणों में नाराजगीजलभराव के बीच ग्रामीणों ने स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ने की बात कही। क्षेत्र में त्वचा संबंधी रोगों के मामले बढ़ रहे हैं। लोगों का आरोप है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की ओर से पर्याप्त चिकित्सकीय सुविधा और उपचार की व्यवस्था नहीं की जा रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से बाढ़ प्रभावित गांवों में स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों की जांच और आवश्यक दवाओं की व्यवस्था कराने की मांग की है।बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नाव की व्यवस्था की गई है। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मधुबन प्रशासन पूरी तरह तैयार है। - दीपक कुमार सिंह, उपजिलाधिकारी, मधुबन