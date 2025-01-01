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प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य किसानों को रेजबेड विधि से सब्जी की खेती के लाभों से अवगत कराना था। इसमें बताया गया कि यह विधि जलवायु परिवर्तन को रोकने, पानी बचाने और खाद का कम उपयोग करने में कैसे सहायक है। किसानों को अच्छी पैदावार प्राप्त करने के तरीके भी सिखाए गए। उन्हें उच्च, मध्यम और कम पोषण वाली फसलों को एक साथ लगाने की विधि समझाई गई, जिससे एक फसल दूसरी को पोषण दे सके। इसके अतिरिक्त, गेंदे के पौधे लगाकर सब्जियों को कीड़ों के प्रकोप से बचाने के उपाय भी बताए गए। इस दौरान, जीरो जोताई के लिए तैयार एक किसान के खेत में गेहूं की बोआई भी करवाई गई। प्रशिक्षण के दौरान ब्लॉक के अधिकारियों से बीज की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली गई। यह सुनिश्चित किया गया कि किसानों को समय पर बीज मिल सकें। साथ ही, मृदा स्वास्थ्य कार्ड की स्थिति पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर महिला ग्रामोद्योग सेवा समिति के सचिव संजय मिश्रा उपस्थित रहे। समिति के अन्य पदाधिकारी और ग्राम प्रधान भी मौजूद थे।

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वलीदपुर। मुहम्मदाबाद गोहना ग्राम पंचायत मालव में महिला ग्रामोद्योग सेवा समिति ने किसानों के लिए एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण का आयोजन किया। इस प्रशिक्षण में महिला और पुरुष किसानों को रेजबेड विधि द्वारा रसोई उद्यान लगाने की विस्तृत जानकारी दी गई।