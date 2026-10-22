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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mau News ›   Emphasis on the prompt resolution of issues at the Farmers' Day meeting

Mau News: किसान दिवस की बैठक में समस्याओं के त्वरित निस्तारण पर जोर

Thu, 22 Oct 2026 01:39 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:39 AM IST
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Emphasis on the prompt resolution of issues at the Farmers' Day meeting
विकास भवन सभागार में बुधवार को परियोजना निदेशक एवं जिला विकास अधिकारी सुभाष चंद्र सरोज की अध्यक्षता में किसान दिवस की मासिक समीक्षा बैठक हुई। इसमें किसानों ने कृषि और ग्रामीण जनसुविधाओं से जुड़ी समस्याएं उठाईं। जिला विकास अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए।
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किसान देवेंद्र सिंह ने परशुपुर स्थित सघन सहकारी समिति के जर्जर गोदाम और उसकी भूमि पर अतिक्रमण का मुद्दा उठाया। उन्होंने अतिक्रमण हटवाने के साथ भूमि की निशानदेही कराने की मांग की। जयप्रकाश राय ने मोहम्मदपुर में पानी की टंकी के पिलर में दरार और अरदौना में गिरे बिजली के पोल की मरम्मत कराने की मांग की। उन्होंने सरवा आदेडीह में बंद राजकीय नलकूप को भी चालू कराने की बात कही।
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मोहम्मदाबाद गोहना के एक किसान ने खुशामदपुर में सरकारी विद्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और आंगनबाड़ी कार्यकत्री की अनुपलब्धता का मुद्दा उठाया। इस पर जिला विकास अधिकारी ने खंड विकास अधिकारी से तत्काल बात करने को कहा। जिला कृषि अधिकारी ने जिले में यूरिया और डीएपी की पर्याप्त उपलब्धता की जानकारी दी। जिला विकास अधिकारी सुभाष चंद्र सरोज ने किसानों को समस्याओं के प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण का आश्वासन दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को गंभीरता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बैठक में उप कृषि निदेशक, अधिशासी अभियंता विद्युत आशीष कुमार सहित कई किसान मौजूद रहे।
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